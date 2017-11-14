Сборная Грузии по футболу (U21) обыграла литовских сверстников

14.11.2017 22:34 Молодежная сборная Грузии по футболу (U21) обыграла в Тбилиси, на стадионе имени Михаила Месхи, литовских сверстников 1:0 в отборочном матче чемпионата Европы-2019.



Встреча прошла при подавляющем преимуществе подопечных Гии Гегучадзе. Грузинские футболисты нанесли 17 ударов по воротам соперника, семь из которых пришлись в створ. Для сравнения — литовцы только один раз смогли нанести прицельный удар.



Находясь под постоянным давлением хозяев, литовцы достаточно часто ошибались. Одна из таких ошибок завершилась автоголом. После фланговой подачи Григола Чабрадзе в штрафную площадь гостей, Отар Китеишвили навязал борьбу Гидриусу Матулевичусу, в результате которой последний срезал мяч в собственные ворота.



Несмотря на то, что к этому моменту сборная Грузии играла в большинстве, с поля на 53 минуте был удален Юстас Ласицкас, больше забитых мячей в этой встрече забито не было. Хотя, хозяева имели еще несколько верных моментов для того, чтобы увеличить свое преимущество.



Для юношеской сборной Грузии эта победа стала первой в нынешней отборочной кампании. После пяти проведенных матчей в группе три, Грузия набрала четыре очка и расположилась на четвертой строчке.



Лидером группы является сборная Дании, которая после пяти игр набрала 13 баллов.



Следующий отборочный матч грузинская сборная проведет 23 марта 2018 года на выезде против Фарерских островов.



В отборочном цикле ЕВРО-2019 (U-21) принимают участие 54 команды, разбитые на девять групп. Победитель каждой группы автоматически квалифицируется на турнир. Четыре лучшие сборные из занявших вторые места разыграют в плей-офф еще две путевки на континентальное первенство.



Молодежный чемпионат Европы пройдет летом 2019 года в Италии и Сан-Марино. Италия, как одна из стран-хозяек, в квалификации не участвует, тогда как Сан-Марино выступает в отборочном цикле.



В финальной стадии турнира примут участие 12 команд.















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