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Джангирашвили: ОВГ хочет стать обычным коммерческим телевидением и получать из бюджета 50 млн лари


15.11.2017   11:44
Руководитель телекомпании "Кавкасиа" Нино Джангирашвили считает, что "Общественный вещатель" хочет стать обычным коммерческим телевидением, но получать из бюджета в подарок 50 миллионов лари.

Джангирашвили заявила об этом на комитетском рассмотрении поправок к закону. На ее взгляд, по этим законодательным поправкам на рекламный рынок вводятся неправильные правила.

"Это невообразимо не только вообще, но и по отношению к коммерческим телевидениям, которым приходится много трудиться, чтобы получить каждый тетри. Когда "Общественный вещатель" спекулирует тем, что его идея настолько значима, что все мы должны лелеять его, должна сказать, что финансовая устойчивость независимого медиа тоже является весьма важной, и парламент не должен одобрить то, что создает этому угрозу"- заявила Джангирашвили.

Согласно поправкам, запланированным к закону "О вещании", в эфире "Общественного вещателя" допускается размещение коммерческой рекламы в рабочие дни, кроме лучшего времени (19:00-24:00). Длительность рекламы не должна превышать 3 минуты каждый час. Кроме того, увеличивается длительность коммерческой рекламы: в ходе спортивных репортажей, международных фестивалей, и других программ вместо 30 минут она не должна превышать 60 минут, а каждый час вместо 6 минут- 12 минут.

На ОВГ, Телевидении Аджарии "Общественного вещателя", и каналах радио допускается спонсорство только во время спортивного репортажа, международного фестиваля/конкурса и развлекательной передачи, сериалов.

"Общественный вещатель", Телевидение Аджарии "Общественного вещателя", и радио будут обязаны социальной рекламе, представленной с целью размещения в эфире, безвозмездно и без дискриминации в течение 3 часов выделить в сумме не менее 90 секунд (вместо не менее 60 секунд в час).

Парламентский комитет отраслевой экономики поддержал поправки к закону в связи с "Общественным вещателем" с условием учета ряда замечаний.

Рассмотрение законодательного пакета проходило на фоне дебатов, в котором наряду с членами комитета участвовали представители ОВ и частных телекомпаний.







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