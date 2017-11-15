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Илиас Зурос назвал 24 баскетболиста для отбора к Чемпионату мира 2019 года


15.11.2017   14:44
Национальная сборная Грузии начала подготовку к отборочному турниру Чемпионата мира 2019 года. Главный тренер Илиас Зурос назвал 24 кандидата, из которых выберет 12 игроков к ноябрьским квалификационным матчам.

Наряду со многими новобранцами, в Национальную сборную вызвали игроков Евролиги, Георгия Шермадини (Уникаха, Испания), и Торнике Шенгелия (Баскония, Испания). Сотрудничество со сборной Грузии продолжает американец Майкл Диксон, у которого есть паспорт Грузии, и последние два года защищает честь нашей национальной сборной. С расширенным составом сборной можно познакомиться в данном пресс-релизе.

В тренерском штабе были осуществлены изменения. После минувшего Евробаскета исчерпанные контракты не продлили ассистентам главного тренера, Юрице Големацу, Ираклию Хоштария, и Коте Тугуши. По решению Илиаса Зуроса их места заняли тренер "Олимпа" Давид Рогава и греческий специалист Георгиос Лимниатис. Последний был профессиональным баскетболистом, и выступал в Национальной сборной Греции. После завершения карьеры игрока Лимниатис начал тренерскую деятельность. В прошлом сезоне он был ассистентом главного тренера греческой команды Паок. В тренерском штабе продолжают работать на позиции помощника специалисты-иностранцы, серб Милош Глигориевич и хорват Тихомир Буян.

Изменился также тренер по физподготовке. Место заслуженного Авто Беридзе занял молодой специалист Ираклий Шиошвили. Беридзе продолжит работу в возрастных сборных Грузии. Штабом врачей по-прежнему будет руководить Темур Хведелидзе, которому будет помогать Зураб Сулейманашвили.

Национальная сборная Грузии начала тренировки в расширенном составе 12 ноября на тренировочной базе "Динамо". Илиас Зурос будет тренировать команду до 20 ноября, а затем сборная отправится в Германию, и 24 ноября проведет первый матч отборочного турнира Чемпионата мира. Из Германии сборная Грузии поедет в Белград, и проведет вторую встречу с серебряным призером прошлого Евробаскета, Сербией.

Напомним, кроме Грузии, Германии, и Сербии в отборочной группе находится Австрия. На следующий этап перейдут три лучших сборных. Следующие сборные окна, установленные ФИБА, запланированы в феврале и в июне-июле.







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