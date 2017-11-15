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Капитан молодежной сборной Украины сможет выступать за сборную Грузии
15.11.2017 16:12
Экс-полузащитник «Шахтера» и капитан молодежной сборной Украины Бека Вачиберадзе получил грузинское гражданство и сможет выступать за сборную Грузии.
«Я давно принял решение выступать за сборную Грузии. Другое дело, что хотел сделать это после окончания отборочных игр за украинскую молодежку, чтобы не подводить тренера и команду.
Жаль, что в последнее время в украинском футболе появилось много политики, отношение ко мне изменилось, и я это почувствовал. Не буду плакаться или делать вид, будто ничего не замечаю. Принял все, как есть...»,- заявил Вачиберадзе в интервью tribuna.com.
По словам футболиста, он не жалеет, что не остался в «Шахтере», так как «в «Шахтере» контракт с первой командой мне не предложили, а ходить по арендам я не хотел»
Вачиберадзе начинал свою карьеру в «Черноморце». Затем привлек внимание «Шахтера», но так и не попал в первую команду горняков. В 2015 году Вачиберадзе перебрался из «Шахтера» в «Бетис». На счету 21-летнего грузина 11 матчей в составе молодежных сборных Украины, в которых он забил 1 гол.
Следует отметить, что ФИФА удовлетворила ходатайство капитана молодежной сборной Украины о получении грузинского гражданства.
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