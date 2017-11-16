В Тбилиси находятся эксперты Google, Youtube, TripAdvisor и WebSummit

16.11.2017 11:14 В тбилисском хостеле Fabrica состоялась международная цифровая конференция "Touch Digital Summit". На конференции обсудили темы: как сформировать коммуникацию, отражающуюся на результаты. Как увеличить бизнес с помощью Youtube, влияние экотуризма, развитие брэнда историями.



Данное мероприятие состоялось в Грузии второй раз. В нем участвовали специалисты Google/Youtube, TripAdvisor и WebSummit.



На конференции присутствовали представители грузинских компаний, сегодня же была представлена новая музыкальная платформа Electronauts.



Touch Digital Summit является интеллектуальной платформой, объединяющей лиц, включенных в цифровую индустрию, и организации, работающие в других направлениях данной сферы. Проект ежегодно принимает международных спикеров, которые разделяют свой опыт об анализе данных, путешествий, современных цифровых технологиях, и маркетинговых стратегиях.















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