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В Тбилиси находятся эксперты Google, Youtube, TripAdvisor и WebSummit
16.11.2017 11:14
В тбилисском хостеле Fabrica состоялась международная цифровая конференция "Touch Digital Summit". На конференции обсудили темы: как сформировать коммуникацию, отражающуюся на результаты. Как увеличить бизнес с помощью Youtube, влияние экотуризма, развитие брэнда историями.
Данное мероприятие состоялось в Грузии второй раз. В нем участвовали специалисты Google/Youtube, TripAdvisor и WebSummit.
На конференции присутствовали представители грузинских компаний, сегодня же была представлена новая музыкальная платформа Electronauts.
Touch Digital Summit является интеллектуальной платформой, объединяющей лиц, включенных в цифровую индустрию, и организации, работающие в других направлениях данной сферы. Проект ежегодно принимает международных спикеров, которые разделяют свой опыт об анализе данных, путешествий, современных цифровых технологиях, и маркетинговых стратегиях.
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