В Грузии 57,4% женщин и 64,6% мужчин состоят в браке

16.11.2017 20:23 Количество мужчин, которые никогда не были в браке, меньше (9%), чем женщин (13,8%)- об этом говорится в анализе всеобщей переписи населения. Согласно этим данным, в Грузии 57,4% женщин и 64,6% мужчин состоят в браке.



Мужчины женятся в среднем в возрасте 25 лет, женщины выходят замуж в 22 года. Примечательно, что бракосочетание связано с образованием. Женщины с общим образованием выходят замуж в 21 год, наряду с повышением степени образования увеличивается и возраст бракосочетания.



Женщины со степенью бакалавра в среднем выходят замуж в возрасте 24 лет, а женщины со степенью доктора, или приравненной к нему степенью, в среднем в возрасте 26 лет.



Ранние браки по-прежнему остаются проблемой в основном в сельской местности. Число ранних браков в Тбилиси самое низкое.



Касательно разводов, оказалось, что в возрасте 30-59 лет разведены больше женщин, чем мужчин, однако повторно в брак чаще вступают мужчины.



"Небольшое число вдовцов, и лучшие шансы повторного бракосочетания мужчин с точки зрения показателя сосуществования с супругой, вызывает разницу между полами"- говорится в анализе всеобщей переписи населения 2014 года.



58% населения полагает, что лучше быть одиноким, чем состоять в плохом браке. Согласно исследованию, 70% женщин и мужчин сходятся в том, что женщина, находящаяся в браке счастливей, чем одинокая.



92% населения заявило, что основной функцией женщины является уход за семьей. А также 62% мужчин думает, что решения в семье должен принимать мужчина. По переписи выявилось, что 43% населения в Грузии живет в семьях из трех поколений. Мужчины до 40 лет, проживающие в городской местности, чаще живут одни, чем мужчины в сельских поселениях.

















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