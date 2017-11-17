Почти пятая часть пользователей в Грузии столкнулась с проблемой инфицирования из интернета

17.11.2017 12:45 В третьем квартале 2017 года почти пятая часть пользователей в Грузии столкнулись с проблемой инфицирования из интернета - таковы результаты исследования экспертов "Лаборатории Касперски", которые распространило представительство Грузии "Лаборатории Касперски". По этому показателю Грузия находится на 19-м месте среди стран мира, и почти на каждый пятый компьютер пользователей в стране осуществляется интернет-атака.



Согласно исследованию, в этом отрезке времени в Грузии 17,50% пользователей столкнулись с атакой вредоносных программ (Malware) . В Армении этот показатель достиг 23,74% (4-е место), в Азербайджане – 21,14% (7-е место).



"Стремление Грузии к развитию интернета содержит новые вызовы для потребителей. Приведенные данные касаются пользователей, которые защищены антивирусными программами. Принимая во внимание, что в Грузии не развита на должном уровне культура наблюдения за безопасностью интернета, убедительно можно сказать, что пользователей , которые ежедневно сталкиваются с интернет атакой, гораздо больше.



Для того чтобы оценить степень риска инфицирования вредоносными программами посредством интернета, которому подвергаются пользователи в разных странах мира, мы рассчитали процентное количество пользователей продукта "Лаборатория Касперски" в каждой стране, которые в отчетный период пользовались работой веб-антивируса. Полученные данные явствуют об агрессивности той сферы, в которой работают компьютеры в разных странах"- говорит региональный представитель "Лаборатории Касперски" в Грузии и Армении, Армен Карапетян.



*В рейтинге приводятся только вредоносные объекты класса Malware, в ходе расчета мы не учитывали влияние веб-антивируса на такие потенциально опасные и нежелательные программы, как RiskTool, и рекламные программы.

















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