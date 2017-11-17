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Вечер с участием грузинских джазменов пройдет в рамках саммита «Восточного партнерства»


17.11.2017   15:26
23 ноября в рамках пятого саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе объединятся представители джаза шести европейских стран партнерства, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Армении, Украины, и Грузии. Это будет уникальный джем-сейшн STRONGER TOGETHER, где культура и политика вместе гармонично стоят за общие ценности.

Координатором проекта в Грузии является Kavkaz Jazz фестиваль, который на протяжении 8 лет служит углублению культурного диалога, дружеских отношений, и мирной коммуникации посредством музыки в регионе Южного Кавказа.

В Брюсселе Грузию представят молодые музыканты Михаил Джапаридзе (контрабас), и Ираклий Чоладзе (ударные), руководить ими будет известная в Нью-Йорке пианистка Амина Фигарова.

В Брюсселе можно будет смотреть прямую трансляцию концерта на экране местного кафе (Le Berger by Vini Divini). А также концерт можно смотреть в онлайн режиме на веб-странице Bozar.

Мероприятие проводится по поддержке представителей стран-партнеров Евросоюза, организаций Евросоюза, и Брюссельского центра искусства Bozar.







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