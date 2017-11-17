В Канаде вывели новый сорт розы «Княжна Абхази»

17.11.2017 19:05 Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Канаде Константин Кавтарадзе провел в столице провинции Британской Колумбии, Виктории вечер, посвященный памяти сына известного грузинского общественного деятеля, одного из основателей Тбилисского государственного университета, Коте Абхази, Николая Абхази.



Посольство Грузии в Канаде провело мероприятие, посвященное семье Абхази, в их жилом доме в Виктории, известном как "сад Абхази". Посол Грузии, и нынешний владелец сада, директор канадской организации Кэсси Армстронг торжественно открыли новые входные ворота в сад. Прием провели с грузинским вином и блюдами.



Посол Грузии поблагодарил местное население, приглашенное на мероприятие, за сохранение и спасение сада, познакомил с историей Грузии и семьи Абхази, представил фотоматериал из их жизни, который посольство собрало с помощью Национального архива Грузии.



Примечательно, что официальный представитель Грузии впервые посетил "сад Абхази". Глава управляющего совета организации - владельца сада передал послу Грузии в подарок новый сорт розы, выведенный в этом саду, и названный в честь жены Николая Абхази "княжна Абхази". Фиона Хислоу, которая лично знала Николая Абхази, передала послу несколько писем и фотоматериалов, связанных с семьей Абхази, которые хранились у нее последние два десятилетия.



Следует отметить, что в 1921 году, после оккупации Грузии Россией, Николай Абхази вместе с матерью, Еленой Иоселиани, был вынужден покинуть Грузию и найти убежище в Париже. Коте Абхази остался в Грузии, и возглавил движение сопротивления. В 1923 году большевики расстреляли Коте Абхази, а его семья оказалась в тяжелом положении во Франции.



Во время Второй мировой войны Николай Абхази служил во французской армии, он попал в плен, и провел несколько лет в немецких лагерях. После войны Николай Абхази отправился в Канаду, где женился на старой знакомой, британке Марджори "Пегги" Пембертон-Картер. Супружеская чета поселилась в городе Виктория Британской Колумбии. Он купил земельный участок, и устроил великолепный ботанический сад, известный как "сад Абхази".



В 2000 году, после смерти Николая и его жены, на месте сада планировалось строительство жилых домов, но население Виктории решило спасти сад, и выкупило его на собранные средства.

















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