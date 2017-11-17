Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Канаде вывели новый сорт розы «Княжна Абхази»


17.11.2017   19:05
Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Канаде Константин Кавтарадзе провел в столице провинции Британской Колумбии, Виктории вечер, посвященный памяти сына известного грузинского общественного деятеля, одного из основателей Тбилисского государственного университета, Коте Абхази, Николая Абхази.

Посольство Грузии в Канаде провело мероприятие, посвященное семье Абхази, в их жилом доме в Виктории, известном как "сад Абхази". Посол Грузии, и нынешний владелец сада, директор канадской организации Кэсси Армстронг торжественно открыли новые входные ворота в сад. Прием провели с грузинским вином и блюдами.

Посол Грузии поблагодарил местное население, приглашенное на мероприятие, за сохранение и спасение сада, познакомил с историей Грузии и семьи Абхази, представил фотоматериал из их жизни, который посольство собрало с помощью Национального архива Грузии.

Примечательно, что официальный представитель Грузии впервые посетил "сад Абхази". Глава управляющего совета организации - владельца сада передал послу Грузии в подарок новый сорт розы, выведенный в этом саду, и названный в честь жены Николая Абхази "княжна Абхази". Фиона Хислоу, которая лично знала Николая Абхази, передала послу несколько писем и фотоматериалов, связанных с семьей Абхази, которые хранились у нее последние два десятилетия.

Следует отметить, что в 1921 году, после оккупации Грузии Россией, Николай Абхази вместе с матерью, Еленой Иоселиани, был вынужден покинуть Грузию и найти убежище в Париже. Коте Абхази остался в Грузии, и возглавил движение сопротивления. В 1923 году большевики расстреляли Коте Абхази, а его семья оказалась в тяжелом положении во Франции.

Во время Второй мировой войны Николай Абхази служил во французской армии, он попал в плен, и провел несколько лет в немецких лагерях. После войны Николай Абхази отправился в Канаду, где женился на старой знакомой, британке Марджори "Пегги" Пембертон-Картер. Супружеская чета поселилась в городе Виктория Британской Колумбии. Он купил земельный участок, и устроил великолепный ботанический сад, известный как "сад Абхази".

В 2000 году, после смерти Николая и его жены, на месте сада планировалось строительство жилых домов, но население Виктории решило спасти сад, и выкупило его на собранные средства.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Прибыль страховых компаний в Грузии снизилась в 1,7 раз
Производители хлебопродуктов в Грузии пока не планируют увеличивать цены
Узбекистан и Грузия намерены развивать экономическое сотрудничество
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
О язычестве «православном», но не абхазском... - русско-церковный вандализм в Абхазии (+фото)
Мемориал в Килманроке будет возвращен на место - замглавы МИД Грузии
Автомобиль обстрелян в Гудаутском районе
Омбудсмен опубликовал отчет о проблемах учащихся на оккупированных территориях
Российский биометрический загранпаспорт начали выдавать и в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Госдеп о российской угрозе: "В опасности территория от Балтийского до Черного моря"
Обвиняемый в подрыве чеченского полицейского экстрадирован из Германии
В Азербайджане произошло очередное землетрясение
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна