Врачам в Грузии рекомендовали не сообщать родителям пол ребенка

17.11.2017 20:48 По заявлению министра здравоохранения Давида Сергеенко, министерство выдало рекомендацию не сообщать родителям пол ребенка. Этим заявлением министр отозвался на статистику селективного аборта.



По мнению Давида Сергеенко, предварительное установление пола в определенной степени влияет на решение родителей, и иногда это решение предусматривает аборт.



"До определенного срока беременности рекомендуется, и важно, чтобы врачи не говорили пол ребенка, поскольку иногда это заканчивается абортом, что просто неприемлемо. Мы годами ранее рекомендовали не выдавать пол ребенка. Часть врачей старалась соблюдать это, к сожалению, большинство не следует рекомендации, и важно, чтобы этот этикет везде соблюдался с беременными"- заявил Давид Сергеенко.



Согласно статистике, последние 25 лет из-за желания иметь сына в Грузии не родились 31 446 девочек.

















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