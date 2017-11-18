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Матерям-заключенным переданы подарки от патриархии и лондонской диаспоры


18.11.2017   13:53
Представители грузинского министерства по исполнению наказаний и пробации передали 7 ноября подарки от Грузинской патриархии и лондонской диаспоры соотечественников матерям и их малолетним (до трех лет) детям, находящимся в пяти пенитенциарных учреждениях Грузии.

В частности, осуждённые женщины и их дети получили в дар детские Библии, одежду и различные аксессуары.

Благодаря успешному сотрудничеству министерства по исполнению наказаний и пробации с Грузинской патриархией подобные акции нередко проводятся в местах лишения свободы, сообщает еженедельник «Сапатриаркос уцкебани» («Вестник Патриархии»).






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