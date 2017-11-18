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BBC: На матче Грузия – Уэльс будут присутствовать 55 тысяч зрителей, ожидается ограничение движения транспорта
18.11.2017 17:23
На матче сборных Грузии и Уэльса по рэгби будут присутствовать около 55 тысяч болельщиков. Как пишет BBC, перед матчем у фанатов возможно возникнет проблема с передвижением на транспорте. В частности, в субботу – воскресенье будет закрыт главный тоннель «Северный», который связывает Англию и Уэльс. Из – за этого поезд из Бристоля в Уэльс сменят автобусы.
В мэрии Кардиффа говорят, что в городе также действуют ограничения транспорта, поэтому администрация стадиона посоветовала болельщикам соблюдать очередь и прийти заранее до начала матча.
На матче действуют усиленные меры безопасности. Прийти на стадион болельщикам можно за три часа до начала матча. Зрители не должны брать с собой на арену большие сумки и зонты, так как их пронос на стадион запрещен.
Противостояние сборных Грузии и Уэльса по рэгби начнется в 18:30 по тбилисскому времени.
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