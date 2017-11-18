Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

BBC: На матче Грузия – Уэльс будут присутствовать 55 тысяч зрителей, ожидается ограничение движения транспорта


18.11.2017   17:23
На матче сборных Грузии и Уэльса по рэгби будут присутствовать около 55 тысяч болельщиков. Как пишет BBC, перед матчем у фанатов возможно возникнет проблема с передвижением на транспорте. В частности, в субботу – воскресенье будет закрыт главный тоннель «Северный», который связывает Англию и Уэльс. Из – за этого поезд из Бристоля в Уэльс сменят автобусы.

В мэрии Кардиффа говорят, что в городе также действуют ограничения транспорта, поэтому администрация стадиона посоветовала болельщикам соблюдать очередь и прийти заранее до начала матча.

На матче действуют усиленные меры безопасности. Прийти на стадион болельщикам можно за три часа до начала матча. Зрители не должны брать с собой на арену большие сумки и зонты, так как их пронос на стадион запрещен.

Противостояние сборных Грузии и Уэльса по рэгби начнется в 18:30 по тбилисскому времени.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Прибыль страховых компаний в Грузии снизилась в 1,7 раз
Производители хлебопродуктов в Грузии пока не планируют увеличивать цены
Узбекистан и Грузия намерены развивать экономическое сотрудничество
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Создается «Центр культуры и искусства Абхазии»
О язычестве «православном», но не абхазском... - русско-церковный вандализм в Абхазии (+фото)
Мемориал в Килманроке будет возвращен на место - замглавы МИД Грузии
Автомобиль обстрелян в Гудаутском районе
Омбудсмен опубликовал отчет о проблемах учащихся на оккупированных территориях
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Шефчович: Еврокомиссия продолжит оказывать поддержку ЮГК
В Дагестане жители двух сел заявляют о проверках и обысках
В Ереване студенты приняли решение временно прекратить забастовку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна