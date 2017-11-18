|
Культовый режиссер Дэвид Линч приедет в Тбилиси на личном самолете
18.11.2017 17:25
Культовый американский режиссер, музыкант, сценарист, художник и фотограф Дэвид Линч прибудет в Грузию на личном самолете в 20:00 по местному времени.
Визит режиссера связан с деятельностью кавказского отделения фонда Девида ЛинчаЮ который был основан 25 июля этого года в Тбилиси. Фонд объединяет Грузию, Азербайджан и Армению.
В рамках визита состоятся пресс — конференции, публичные лекции по трансцендентной медитации и её роли для общества.
Запланирован показ культового фильма Линча «Малхолланд драйв», а также встречи со зрителями.
Посещение мероприятия бесплатное, однако количество мест ограничено.
Фонд будет работать в нескольких направлениях. Помимо основания Университета и организации встреч с кинозвездами, цель Фонда — это программа психологической реабилитации посредством трансцендентальной медитации людей, пострадавших в результате травм и токсического стресса, усовершенствования их здоровья, умственных навыков и трудоспособности, а также интеграции их в общество.
Фонд Дэвида Линча был основан в июле 2005 года как некоммерческая образовательная организация, предоставляющая средства молодым людям со всего мира, желающим обучиться медитации. Линч считает, что медитация помогает расширить сознание, и выступает за ее практику в общеобразовательных учреждениях, полагая, что это может развить творческий потенциал и уменьшить агрессию.В фонде Линча объединены известные артисты.
Главная цель фонда Дэвида Линча — помочь населению Грузии, Азербайджана и Армении освободится от стресса.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна