Культовый режиссер Дэвид Линч приедет в Тбилиси на личном самолете

18.11.2017 17:25 Культовый американский режиссер, музыкант, сценарист, художник и фотограф Дэвид Линч прибудет в Грузию на личном самолете в 20:00 по местному времени.



Визит режиссера связан с деятельностью кавказского отделения фонда Девида ЛинчаЮ который был основан 25 июля этого года в Тбилиси. Фонд объединяет Грузию, Азербайджан и Армению.



В рамках визита состоятся пресс — конференции, публичные лекции по трансцендентной медитации и её роли для общества.



Запланирован показ культового фильма Линча «Малхолланд драйв», а также встречи со зрителями.



Посещение мероприятия бесплатное, однако количество мест ограничено.



Фонд будет работать в нескольких направлениях. Помимо основания Университета и организации встреч с кинозвездами, цель Фонда — это программа психологической реабилитации посредством трансцендентальной медитации людей, пострадавших в результате травм и токсического стресса, усовершенствования их здоровья, умственных навыков и трудоспособности, а также интеграции их в общество.



Фонд Дэвида Линча был основан в июле 2005 года как некоммерческая образовательная организация, предоставляющая средства молодым людям со всего мира, желающим обучиться медитации. Линч считает, что медитация помогает расширить сознание, и выступает за ее практику в общеобразовательных учреждениях, полагая, что это может развить творческий потенциал и уменьшить агрессию.В фонде Линча объединены известные артисты.



Главная цель фонда Дэвида Линча — помочь населению Грузии, Азербайджана и Армении освободится от стресса.















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