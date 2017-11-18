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Беселия: В отношении закона «О наркополитике» у правительства и парламента разные мнения


18.11.2017   18:08
«Инициированные изменения в законопроект «О наркополитике» являются реформой комплексного и широкого значения, которые в корне меняют существующий подход», — заявила председатель юридического комитета парламента Эка Беселия.

По её словам, инициированные изменения направлены на декриминализацию потребления всех типов наркотиков. В отношении данного законопроекта существует разность мнений как правительстве, так и в парламенте.

«У разных министерств, при участии которых проходит рассмотрение данного вопроса есть разные видения, в том числе это касается как объема наркотических средств, так и формулировки и части декриминализации.

В данном рабочем формате мы стараемся на принципиальном уровне увидеть, где возможно достичь согласия и где может быть скорректированная версия. Само собой, в проект войдут изменения, по другому будет невозможно достичь компромисса. Есть вопросы где мы сходимся во мнении, это касается более гуманного подхода к потребителям наркотических средств», — заявила Беселия.

В юридическом комитете парламента на рабочей встрече проходит обсуждение инициированного законопроекта «О наркополитике».






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