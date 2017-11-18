|
Беселия: В отношении закона «О наркополитике» у правительства и парламента разные мнения
18.11.2017 18:08
«Инициированные изменения в законопроект «О наркополитике» являются реформой комплексного и широкого значения, которые в корне меняют существующий подход», — заявила председатель юридического комитета парламента Эка Беселия.
По её словам, инициированные изменения направлены на декриминализацию потребления всех типов наркотиков. В отношении данного законопроекта существует разность мнений как правительстве, так и в парламенте.
«У разных министерств, при участии которых проходит рассмотрение данного вопроса есть разные видения, в том числе это касается как объема наркотических средств, так и формулировки и части декриминализации.
В данном рабочем формате мы стараемся на принципиальном уровне увидеть, где возможно достичь согласия и где может быть скорректированная версия. Само собой, в проект войдут изменения, по другому будет невозможно достичь компромисса. Есть вопросы где мы сходимся во мнении, это касается более гуманного подхода к потребителям наркотических средств», — заявила Беселия.
В юридическом комитете парламента на рабочей встрече проходит обсуждение инициированного законопроекта «О наркополитике».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна