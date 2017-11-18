Сборная Грузии по регби уступила Уэльсу лишь в счете

18.11.2017 22:18 В тестовом матче, прошедшем в столице Уэльса Кардиффе, на стадионе «Миллениум», сборная Уэльса принимала сборную Грузии.



Это была очень принципиальная игра для грузинских регбистов, т.к. сборная Уэльса - участник турнира Six Nations, куда стремится войти и Грузия. Около 60 000 человек, собравшихся на стадионе, увидели очень серьезное противостояние, в котором грузинские регбисты ничем не уступали хозяевам, а кое в чем, например в схватке - были на голову выше регбистов Уэльса. В результате - около 6 штрафных получили уэльсцы за ошибки в схватке.



Этим пытались воспользоваться грузинские регбисты, настроенные выиграть этот матч, на последних минутах заменив штрафной напрямую от ворот хозяев на схватку, 3 раза уэльсцы получался штрафной за провал схватки, но в итоге так и не удалось занести мяч. Но грузины не сдавались, и уже после окончания 80 минут, в дополнительное время, грузинские регбисты получили возможность подать аут у зачетного поля сборной Уэльса, начался штурм, но в итоге нарушения в атаке привело к завершению матча со счетом 13:6.















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