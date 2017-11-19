Аджарский хачапури попал в Книгу рекордов России

19.11.2017 14:54 Гигантский аджарский хачапури, приготовленный в Сочи, попал в Книгу рекордов России, говорится в сообщении пресс-служба администрации города.



Хачапури-рекордсмен был приготовлен в рамках празднования Дня города Сочи. Его длина составила 230 сантиметров, вес превысил 37 килограммов, а ширина — 130 сантиметров.



Всего над изделием трудились около десяти специалистов – технологов и пекарей. На его приготовление ушло более 12 килограммов муки, 16 килограмм сыра, 100 яиц, а также молоко, вода, сахар, дрожжи, сливочное и подсолнечное масло.



Как отмечается в сообщении пресс-службы сочинской администрации, «хачапури выпекали монолитом в специальной печи на каменном поду, которая является современным аналогом русской печи».



Приготовленный по случаю Дня города аджарский хачапури был разрезан на небольшие кусочки, которыми угощали гостей праздничных мероприятий.















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