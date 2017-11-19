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Уличные художники разрисовали подземный переход под площадью Героев


19.11.2017   15:04
По инициативе нового мэра Тбилиси Кахи Каладзе, уличные художники начали разрисовывать стены подземного перехода под площадью Героев в центре грузинской столицы.

Работы по благоустройству этой подземки начались в начале ноября. Сотрудники компании «Тбилсервис груп» почистили переход и установили новую систему освещения.

Сегодня в подземный переход спустился Каладзе, который оценил проведенные работы, и пообщался с граффитистами. По словам мэра, он остался доволен изменениями.

«Существующая здесь ситуация была действительно очень тяжелой. Сегодня мы имеем совершенно другое положение. Хочу сказать молодежи большое спасибо за то, что они начали разрисовывать подземный переход. Я рад, что во все это включены так много людей», — сказал Каладзе.

Он также отметил, что власти Тбилиси сделают все от них возможное для того, чтобы город развивался.

В ближайшее время «Тбилсервис груп» приступит к благоустройству и других подземных переходов.

Всего в Тбилиси 55 подземных переходов. В 33-х подземках площади переданы в аренду частным лицам, которые, согласно закону, обязаны сами приводить в порядок эту территорию. В противном случае предусмотрены штрафные санкции.

В целях борьбы с вандализмом в переходах в ближайшее время также планируется установить камеры наблюдения. До того, как это произойдет, за порядком в подземках будет следить пеший патруль.

"Новости-Грузия"





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