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В день открытия детского Евровидения в Тбилиси ограничат автомобильное движение
20.11.2017 11:19
В день официального открытия музыкального конкурса детского Евровидения на нескольких улицах в центре Тбилиси будет ограничено автомобильное движение, говорится в сообщении пресс-служба МВД Грузии.
Пятнадцатый ежегодный детский конкурс песни Евровидение пройдет 26 ноября в тбилисском Олимпийском дворце. Торжественная церемония открытия 15-го конкурса состоится 20 ноября в здании Парламентской библиотеки Грузии.
С целью обеспечения общественного порядка, автомобильное движение в центре столицы будет ограничено уже сегодня вечером.
С 19 ноября до восьми часов вечера 20 ноября автомобильное движение запрещено:
- на пересечении проспекта Руставели с улицей Антона Пурцеладзе;
- на пересечении улиц Антона Пурцеладзе и Ладо Гудиашвили;
- на пересечении улиц Ладо Гудиашвили и Арчила Джорджадзе.
Движение будет восстановлено, сразу после окончания мероприятия.
В церемонии открытия детского Евровидения примут участие делегации 16 стран-участниц грандиозного конкурса. По результатам жеребьевки будет определен порядок выступления исполнителей.
Грузию на детском вокальном конкурсе Евровидение 2017 представит 12-летний Григол Кипшидзе с песней «Голос сердца».
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