Во Франции начинается новое расследование о махинациях Бидзины Иванишвили

20.11.2017 11:52 Новое расследование против Бидзины Иванишвили - бывшего премьер-министра Грузии обвиняют в сокрытии налогов в большом объеме.



Инга Павлова, которая утверждает, что была законной женой Иванишвили, уже представила документы Налоговой службе Франции.



По документам выясняется, что Бидзина Иванишвили и его жена Екатерина Хведелидзе основали во Франции две фирмы, "Кана Интернейшинл" и "Соил Волтег". Позже принадлежащие им дома и земельные участки в Париже, в том числе громадную территорию у Версаля, переоформили на эти компании, будто это офисы, чем уклонились от уплаты налогов.



В эксклюзивном интервью с субботним "Курьером" бывшая жена Иванишвили утверждает, что документы, подписанные экс-премьером, ей передал частный детектив.



"Согласно этому документу, Бидзина Иванишвили и Екатерина Хведелидзе основали две фирмы для того, чтобы переоформить на эти фирмы свое имущество во Франции. Все это они сделали только для того, чтобы не платить налоги. Дом в Париже, где они жили, оформили под офис. Я внесла заявление в Налоговую службу Франции, передала им два документа, подписанные Бидзиной Иванишвили и его супругой, с которой он живет сейчас, Экой Хведелидзе. Они перенесли все свое личное состояние на имя фирм, чтобы не платить налоги. Поэтому сейчас в мое дело подключится и Налоговая служба, чтобы привлечь их к ответственности за неуплату налогов и обман"- отметила Инга Павлова.



Павлова утверждает, что Бидзина Иванишвили ежегодно утаивает от правительства Франции налоги в большом размере, поскольку владеет громадным состоянием в Париже. Инга Павлова требует, чтобы на состояние Иванишвили наложили арест.



"Дело серьезное, по моему иску ему грозит заключение на пять лет. За сокрытие налогов будет, наверное, еще 10 лет. Все это пахнет тюрьмой. Деньги им не помогут, их ждет тюрьма. Адвокат сказал мне, что это уголовное дело. Такого не будет, что он заплатит штраф, и этим все закончится. Пока еще не проверили также двойной брак"- заявила бывшая жена Иванишвили.



В исковом заявлении Инга Павлова пишет, что Иванишвили не платит налоги на том основании, что наряду с Францией, является гражданином Грузии, и живет там. А также он не платит налоги в Грузии, поскольку говорит, что является гражданином Франции.

















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