Сборная Тбилиси стала первым обладателям Кубка регионов по футболу

20.11.2017 15:54 «Кубок регионов» впервые прошел в этом году и в нем принимали участия региональный сборные футболистов до 14 лет из 13 регионов со всей страны.



Команды были сформированы во всех регионах по инициативе Грузинской футбольной федерации. Главной целью турнира была популяризация детского футбола и выявление талантливых детей.



Финальный этап прошел в Лагодехи. Сборная Тбилиси до 14 лет одолела Самегрело со счетом 3:1 и стала первым победителем кубка.



Из лучших футболистов будет укомплектована сборная Грузии до 15 лет, которая будет играть на Тбилисском международном турнире четверых, которую организовали Грузинская футбольная федерация и Фонд развития грузинского футбола. Матчи пройдут 5, 6 и 8 декабря. Участие, крое сборной Грузии, принимают Турция, Беларусь и Литва.















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