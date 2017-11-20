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Уличные торговцы в Батуми против ограничения продажи рыбы на улицах
20.11.2017 15:57
Уличные торговцы в Батуми выступили против ограничения продажи рыбы на улицах на улице Церетели в Батуми выступили против ограничения продажи рыбы на улицах и провели акцию. Ее участники заявляют, что владельцы уличных магазинов не дают им торговать на улице, сообщает "Первый канал".
Участники акции перекрыли дорогу на несколько минут.
Против торговли рыбой выступают и местные жители. Они говорят, что торговцы создают антисанитарию на улицах. С требованием запрета торговли они уже обратились к мэрии и правоохранителям.
В мэрии заявляют, что соответствующая служба мэрии обеспечила очистку улицы с утра, однако проблема уличных торговцев создалась не сегодня, и решить ее местное самоуправление пытается уже в течение нескольких лет, а на это нужно время.
На месте находятся правоохранители.
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