Уличные торговцы в Батуми против ограничения продажи рыбы на улицах

20.11.2017 15:57 Уличные торговцы в Батуми выступили против ограничения продажи рыбы на улицах на улице Церетели в Батуми выступили против ограничения продажи рыбы на улицах и провели акцию. Ее участники заявляют, что владельцы уличных магазинов не дают им торговать на улице, сообщает "Первый канал".



Участники акции перекрыли дорогу на несколько минут.



Против торговли рыбой выступают и местные жители. Они говорят, что торговцы создают антисанитарию на улицах. С требованием запрета торговли они уже обратились к мэрии и правоохранителям.



В мэрии заявляют, что соответствующая служба мэрии обеспечила очистку улицы с утра, однако проблема уличных торговцев создалась не сегодня, и решить ее местное самоуправление пытается уже в течение нескольких лет, а на это нужно время.



На месте находятся правоохранители.















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