Агентство по охране культурного населения распространило заявление в связи с находкой в Батуми

20.11.2017 17:15 Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии распространяет заявление в связи с целенаправленным повреждением археологических остатках определенными лицами в ходе реабилитационных работы коммуникационного канала в Батуми.



Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии осуждает случившийся факт и планирует осуществить строгое реагирование в отношении действия вандализма.



В Батуми, в поселении Тамари, где случайно обнаруженный квеври повредил рабочий, приостановлены реабилитационные работы



«Для определения тяжести действий и характера повреждения, группа сотрудников мониторинговой службы агентства сегодня же направилась в Батуми. Она подготовит соответствующий отчет. На основании подготовленного документа Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии, с требованием проведения правового изучения и определения ответственности обратится к соответствующим правоохранительным ведомствам.



Вместе с сотрудниками агентства по охране культурного наследия Аджарской АР, археологи агентства в конце дня начнут археологическое изучение обнаруженного на месте слоя. Запланированы работы по очистке рва, чтобы установить его археологический контекст.



Строительно-реабилитационные работы на участке приостановлены и не возобновятся до полного изучения археологического очага. По предварительному предположению, обнаруженный квеври относится к периоду 11-ого века.



Вместе с тем, у Национального агентство по охране культурного наследия будет непримиримая позиция в отношении неправомерных действий со стороны любого члена общества, и будет действовать со всей строгостью закона», — говорится в заявлении.















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