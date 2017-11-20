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Федерация футбола Грузии восстановила стадион и в Панкиси


20.11.2017   17:20
Федерация футбола Грузии продолжает кампанию популяризации футбола в селах регионов страны. На этот раз руководители Грузинской футбольной федерации – президент Левана Кобиашвили, вице-президенты Ника Джаркава и Александр Иашвили и другие представители организации посетили Панкиси, село Сакобиано.

Они передали селу футбольный инвентарь, мячи, сетки, дополнительные ворота, скамейки запасных, покрасили перекладины, сделали табло, очистили и начертили поле. В конце сборная Грузинской федерации футбола провела товарищескую игру с командой села.

Ранее в разных регионах Грузии Грузинская федерация футбола восстановила стадионы 3 сел: в Имерети (Борити, Харагаульского района), Самегрело (Тквири, Абашского района), Гурии (Нигоити, Ланчхутского района).

По данным ФФГ, за восстановленными в этих селах стадионами следит заинтересованное лицо, которое ухаживает за ними и контролирует, чтобы они не были использованы по другим назначениям.

Цель этой кампании – не только популяризация футбола, но и сохранения стадионов.






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