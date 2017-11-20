Мустафа Эмре Чебук: Я вообще не знаю Фетхуллаха Гюлена

20.11.2017 19:28 Городской суд обсуждает дело бывшего менеджера колледжа Демиреля. В начале заседания перед судом выступил с обширной речью обвиняемый Мустафа Эмре Чабук, который опроверг связь с терроризмом, и еще раз потребовал присвоить ему статус беженца.



"Ни в Грузии, ни в Турции я никогда не носил оружие. В Турции, к сожалению, мне предъявили неправильное обвинение, что я являюсь членом террористической организации. Ни там, ни здесь у меня не было связи с террористическими организациями. Я вообще не знаком с Фетхуллахом Гюленом, никогда с ним не встречался. Гюлен не является ни директором, ни владельцем, ни дольщиком колледжа, ни его основателем. Я люблю свою родину, люблю также и Грузию. Я не признаю себя виновником. Я не перечислял ни одного тетри какой-либо подозрительной организации или личности. Надеюсь, что из-за моей деятельности, и любви к Грузии, суд примет решение, и Министерство по делам беженцев присвоит мне и моей семье статус беженца"- заявил на процессе Мустафа Эмре Чабук.



Менеджера школы Демиреля Мустафу Эмре Чабука задержали в Грузии 24 мая. Менеджеру управления качества колледжа Демиреля городской суд Тбилиси определил трехмесячное доэкстрадиционное заключение. Ему вменяется членство вооруженной террористической организации.



7 июля Министерство по делам беженцев и расселения отказало Чабкуку в статусе беженца. 2 августа адвокаты задержанного обжаловали акт, изданный Министерством по делам беженцев и расселения, на основании которого Чабуку и членам его семьи, в том числе двум малолетним детям было отказано в присвоении статуса беженцев. Адвокаты обратились с соответствующим иском к коллегии административных дел Городского суда Тбилиси.



Согласно встречному иску, Министерство по делам беженцев не согласно с первым исковым требованием, и заявляет, что акт, изданный министерством, полностью соответствует установленным законом требованиям, и не существует основания для его упразднения.

















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