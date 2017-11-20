Представители духовенства и общественности обсудили проблему игромании

20.11.2017 19:51 В Центре духовного и интеллектуального развития молодёжи при Патриаршем кафедральном соборе Самеба – Пресвятой Троицы состоялась встреча представителей духовенства и общественности на тему разработки механизмов сдерживания игромании, ставшей причиной многих подлинных семейных трагедий. Моральное опустошение втянувшихся в эту зависимость людей доходит до невообразимых пределов – известны случаи, когда муж снял со спящей жены обручальное кольцо и проиграл его в пять минут (похожий случай описан у Достоевского, но там это была мёртвая жена). Не говоря уже о том, что старики и семейные пары «со стажем» сплошь и рядом остаются без крыши над головой, поскольку квартиры тайком от них закладывают отпрыски (равно как и автомобили, семейные драгоценности и пр.).



Во встрече приняли участие представители организаций, работающих над данной проблемой, в частности, НПО «Матери против азартных игр», представители парламентского большинства Софио Киладзе и Ираклий Ковзанадзе, а также заместитель министра финансов Лаша Хуцишвили.



Открывая собрание, священник Андриа Джагмаидзе сообщил, что с целью противостояния зависимости от азартных игр будет создана рабочая группа, в состав которой войдут как госслужащие, так и представители общественности и, конечно же, Грузинская Православная Церковь внесёт свой вклад в это начинание. О.Андриа также заявил, что подготовлена важная инициатива по теме азартных игр, зависимость от которых является не только внутренней, но и глобальной проблемой как для самих игроков, так и для их ближайшего окружения.



У этих людей не осталось сил ни на труд, ни на учёбу, ни на создание семьи», - констатировал грузинский священнослужитель.



«Нет ни одного социального сословия, которого бы не коснулась эта проблема, за ней же – разорённые семьи, личности, начинающие свой жизненный путь и уже превратившиеся в асоциальные элементы, обременённые долгами, выплата которых нереальна.



Лаша Хуцишвили ознакомил участников собрания с законопроектом по азартным играм, принятым к рассмотрению парламентом Грузии.



«В условиях интернетизации перекрыть все каналы невозможно, соответственно, очень важно, чтобы каждый из нас – члены семьи, друзья – как можно чаще беседовали с этими людьми о том, как вредна такого типа зависимость»,- заявил заместитель министра финансов Лаша Хуцишвили на встрече в связи с азартными играми в ЦДИРМ при храме Самеба.



«Тот законопроект, который представлен в парламенте, предусматривает, в первую очередь, полное отстранение несовершеннолетних, студентов, в том числе, лиц до 21 года, от азартных игр, и поэтому вводится ряд регуляций с целью эффектного осуществления данной инициативы. Кроме того, вводится список зависимых лиц, и попавшим в этот список лицам будет запрещено принимать участие в азартных играх любого типа», - заявил ЛашаХуцишвили.















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