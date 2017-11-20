Дэвид Линч встретился с ранеными грузинскими военнослужащими в Церовани

20.11.2017 19:58 Находящийся в Грузии всемирно известный американский кинорежиссер Дэвид Линч посетил реабилитационный центр для военнослужащих в Церовани.



Дэвид Линч встретился с военнослужащими, получившими ранениями в боях за территоральную целостность Грузии и миротворческих миссиях, — сообщает министерство обороны Грузии.



Дэвид Линч предоставил на встрече информацию о социальном проекте своего фонда, который подразумевает поддержку раненых военнослужащих. После презентации беседа продолжилась в формате вопросов и ответов.



В Церовани американского режиссера встретили заместитель министра обороны Заал Капанадзе и заместитель начальника генерального штаба ВС Грузии, бригадный генерал Заза Чхаидзе.



Дэвид Линч основал свой фонд в 2005 году в США. Основные филиалы фонда в настоящее время находятся в США, Франции и в Украине. В Грузии представительство фонда Дэвида Линча открылось в июле 2017 года.



В планах грузинского фонда кинорежиссера – создание кинематографической школы имени Дэвида Линча и кинофестиваля класса A. Также фонд занимается развитием программы психологической реабилитации людей, испытывающих посттравмический стресс путем трансцендентальной медитации. Программа предусматривает реабилитацию людей, пострадавших в авариях, а также ветеранов войн.















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