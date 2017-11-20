Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Дэвид Линч встретился с ранеными грузинскими военнослужащими в Церовани


20.11.2017   19:58
Находящийся в Грузии всемирно известный американский кинорежиссер Дэвид Линч посетил реабилитационный центр для военнослужащих в Церовани.

Дэвид Линч встретился с военнослужащими, получившими ранениями в боях за территоральную целостность Грузии и миротворческих миссиях, — сообщает министерство обороны Грузии.

Дэвид Линч предоставил на встрече информацию о социальном проекте своего фонда, который подразумевает поддержку раненых военнослужащих. После презентации беседа продолжилась в формате вопросов и ответов.

В Церовани американского режиссера встретили заместитель министра обороны Заал Капанадзе и заместитель начальника генерального штаба ВС Грузии, бригадный генерал Заза Чхаидзе.

Дэвид Линч основал свой фонд в 2005 году в США. Основные филиалы фонда в настоящее время находятся в США, Франции и в Украине. В Грузии представительство фонда Дэвида Линча открылось в июле 2017 года.

В планах грузинского фонда кинорежиссера – создание кинематографической школы имени Дэвида Линча и кинофестиваля класса A. Также фонд занимается развитием программы психологической реабилитации людей, испытывающих посттравмический стресс путем трансцендентальной медитации. Программа предусматривает реабилитацию людей, пострадавших в авариях, а также ветеранов войн.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Строительство порта Анаклиа рассматривают на конференции EBRD в Лондоне
Грузинское вино представили на EnoExpo 2017 в Польше
British American Tobacco выиграла в Грузии судебный процесс на 100 млн. долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Забота о гражданах, пострадавших в результате конфликта: добрая воля или обязательство?
Российский ревизор поставил двойку абхазским казнокрадам
В Тбилиси ожидают скорого начала реализации соглашения о таможенном мониторинге на границе с РФ
Цихелашвили допускает участие грузинских и абхазских специалистов в процессе исправления мемориала в Килмарноке
Мемориал погибшим в Абхазии в шотландском городе Килмарнок будет возвращен на место - посольство
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Беларуси посетит Грузию в начале следующего года
Футбольная федерация восстановила стадион и в Панкиси
Игитян: Армения не должна ссылаться на российский «черный список»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна