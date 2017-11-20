Депортированный из Украины грузинский оператор намерен обратиться в украинский и европейский суд

20.11.2017 21:39 Депортированный из Киева оператор телекомпании «Рустави 2» Тамаз Шавшишвили планирует обратиться по вопросу его выдворения в украинский и европейский суд.



Как сообщил Шавшишвили, по соответствующим вопросам уже ведется работа с юристами.



«В Украине юристы уже работают над правовыми вопросами. Что касается Страсбурга, подключены юристы «Рустави 2» и мы обязательно подадим жалобу. Мы обжалуем депортацию», - сообщил Шавшишвили.



Оператор киевского бюро телекомпании «Рустави 2» Тамаз Шавшишвили, депортированный из Украины прибыл в Грузию вчера поздно через порт Поти. По его словам, при задержании его избили, завязали глаза скотчем и таким образом доставили на паром. Шавшишвили говорит, что он депортирован из Украины на три года, до этого же срок проживания в стране был определен до 24 ноября.















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