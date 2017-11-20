|
Депортированный из Украины грузинский оператор намерен обратиться в украинский и европейский суд
20.11.2017 21:39
Депортированный из Киева оператор телекомпании «Рустави 2» Тамаз Шавшишвили планирует обратиться по вопросу его выдворения в украинский и европейский суд.
Как сообщил Шавшишвили, по соответствующим вопросам уже ведется работа с юристами.
«В Украине юристы уже работают над правовыми вопросами. Что касается Страсбурга, подключены юристы «Рустави 2» и мы обязательно подадим жалобу. Мы обжалуем депортацию», - сообщил Шавшишвили.
Оператор киевского бюро телекомпании «Рустави 2» Тамаз Шавшишвили, депортированный из Украины прибыл в Грузию вчера поздно через порт Поти. По его словам, при задержании его избили, завязали глаза скотчем и таким образом доставили на паром. Шавшишвили говорит, что он депортирован из Украины на три года, до этого же срок проживания в стране был определен до 24 ноября.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна