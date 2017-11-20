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Израильские врачи провели хирургические операции детям в Грузии


20.11.2017   22:35
Делегация врачей из детской больницы им. Рут Раппапорт, входящей в состав медицинского центра "Рамбам", вернулась из Тбилиси, где в течение пяти дней прооперировала много детей со сложными патологиями, сообщает Vesty.co.il.

В состав делегации входили детские хирурги, реаниматологи и анестезиологи, в том числе заведующий отделением малоинвазивной хирургии д-р Аркадий Вачьян, который родился и вырос в Тбилиси. Он уже давно живет в Израиле и сейчас вернулся в город детства, чтобы помочь землякам.

Несколько лет назад больница "Рамбам" в Хайфе инициировала проект содействия повышению уровня медицинской помощи в восточноевропейских странах. Проект включил и детскую больницу при университете Тбилиси.

В ходе сотрудничества израильские врачи посещают Грузию два раза в год и оказывают помощь больным, с лечением которых местная медицина не может справиться. Перед прибытием израильтян грузинские коллеги отбирают наиболее проблемных пациентов из больниц страны.

Израильские врачи лично осматривают каждого больного и проводят дополнительные обследования. После этого оперируют в двух операционных одновременно.

Во время визитов израильские доктора также принимают ранее прооперированных больных и проверяют их состояние. Связь с больными и коллегами поддерживается и в перерывах между поездками израильтян в Тбилиси.

Сотрудничество не только дает возможность помочь больным детям, но и повышает уровень местной медицины за счет обмена опытом.






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