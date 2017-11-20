Илия Второй на Гиоргоба совершит крещение 670 детей

20.11.2017 23:22 Католикос-патриарх Грузии Илия Второй 23 ноября по случаю празднования Гиоргоба (Дня святого Георгия) совершит очередное массовое крещение детей.



В ходе воскресной проповеди в кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси патриарх сообщил, что совершит крещение 670 детей, из которых около трехсот — из сел высокогорных районов Аджарии.



Это будет 51-е по счету массовое крещение детей, которое совершит лично предстоятель Грузинской православной церкви.



Патриарх Грузии провел первое массовое крещение детей 19 января 2008 года. С согласия родителей патриарх становится крестным третьего и последующих детей, родившихся в венчанном браке. Целью инициативы Илии Второго является улучшение демографической ситуации в Грузии.



На данный момент католикос-патриарх является крестным отцом 32 635 детей.



В Грузии День великомученика Георгия Победоносца отмечается дважды: 23 апреля (6 мая) — в память его кончины и 10 ноября (23 ноября) — в память колесования святого.



Грузинская Православная Церковь 23 ноября отмечает один из самых почитаемых в Грузии религиозных праздников — День Святого Георгия или Гиоргоба. В кафедральном соборе Пресвятой Троицы праздничную службу проведет Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй. День Святого Георгия в Грузии имеет статус государственного праздника и объявлен нерабочим днем. В Грузии день Святого Георгия, который считается покровителем страны, отмечается дважды — 23 ноября и 6 мая.



Святой Георгий Победоносец стал составной частью грузинского сознания и православной веры, и запечатлен на государственном гербе страны.



По преданию, праздник был основан святой равноапостольной Ниной, христианской просветительницей Грузии. Известно, что она была родственницей Святого Георгия, особо почитала его и завещала любить его стране, которую обратила в христианство.



В средние века в разных уголках страны во имя Святого Георгия Победоносца было возведено 365 молелен, по числу дней в году.



Святого Георгия в 303 году обезглавили по приказу римского императора Диоклетиана. Георгий был одним из старших военачальников и любимцев римского императора Диоклетиана, отличающегося фанатичной приверженностью к римским богам. Поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество, Диоклетиан вошел в историю, как один из самых жестоких гонителей христиан.



Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, святой Георгий проникся состраданием к ним. Раздав свое имущество бедным, он отпустил на волю своих рабов и явился к Диоклетиану. Георгий объявил себя христианином, обличив императора в жестокости и несправедливости.



После безрезультатных уговоров отречься от Христа, Диоклетиан приказал подвергнуть святого различным мучениям. Георгий все терпеливо переносил. В конце концов, император повелел казнить его.



Почитание Святого Георгия, начатое на заре христианства, продолжается и поныне. Храмы в честь Святого Георгия в Грузии построены не только в городах и селениях, но и на вершинах гор.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

