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Грузинского актера избили за его роль в сериале


21.11.2017   11:25
Актер популярного телесериала «Подруги моей жены» Саба Угрехелидзе оказался в больнице с тяжелыми травмами после того, как был избит неизвестными на улице. Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2». Как рассказал сам Угрехелидзе, на него напало до 15 человек, когда он был на проспекте Казбеги.

Сначала его окрикнули по имени героя, которого он играет в сериале. «Это меня не удивило, так бывает часто. Но после разговора ситуация стала напряженной… Я почувствовал удар тупым предметом, а затем удар ножом, который прошел до легких», - заявил Угрехелидзе. Актер сам дошел до больницы, находящейся неподалеку - там врачи обработали ему раны и оставили в клинике. В данный момент его состояние стабильное.

Полиция уже допросила пострадавшего актера и его друга и изъяла записи с камер наблюдения с места происшествия. Уголовное дело возбуждено по статье «нанесение нетяжкого вреда здоровья», что предусматривает наказание в виде штрафа, или исправительные работы до шести месяцев или лишение свободы до года.







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