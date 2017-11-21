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На кладбище Зугдиди нашли останки мужчины, убитого?предположительно, 30 лет назад


21.11.2017   13:56
Останкам, найденным в Зугдиди, на т.н. кладбище "Капати", проводится экспертиза с целью идентификации. Неизвестного мужчину, который был закопан примерно на глубине 50 сантиметров, случайно обнаружили могильщики, когда рыли новую могилу.

По заявлению сотрудника "Центра управления кладбищами" Анзора Каландия, труп был завернут в полиэтиленовый пакет.

"По визуальному осмотру это молодой человек. На нем были джинсовые брюки, черный спортивный верх, и ботинки. По моему предположению, его убили около 30 лет назад, кто-то завернул его в полиэтиленовый пакет и срочно закопал, поскольку в ином случае покойника не могли похоронить на глубине 50 сантиметров. Не исключено, что этот человек погиб во время конфликта 90-х годов, и надеюсь, что в результате экспертизы удастся его идентифицировать, и у него появятся родственники"- отметил Каландия.

Над тем, кем является покойник, вместе с правоохранительными структурами работает представительство Красного Креста. По информации руководителя местного офиса Красного Креста Шорены Гамсахурдия, организация ждет ответа экспертизы, чтобы сравнить результат анализа с ДНК членов семьи нескольких без вести пропавших, имеющихся у них.

В связи с этим фактом МВД Грузии начало расследование.







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