Делегации стран-участников детского Евровидения посетили завод «Зедазени»

21.11.2017 16:48 Делегации стран участвующих в конкурсе детского Евровидения посетили завод «Зедазени». Гости осмотрели процесс производства и попробовали заводскую продукцию.



До начала грандиозного музыкального шоу, у членов делегаций стран – участниц запланировано еще несколько мероприятий.



Грузия в этом году впервые принимает конкурс детского Евровидения. Еврофестиваль состоится в Тбилисском олимпийском дворце 26 ноября, в котором примут участие представители 16-ти стран.



Накануне, в Национальной библиотеке прошло голосование очередности выступлений участников шоу.



Грузинский конкурсант Григол Кипшидзе выйдет на сцену под девятым номером.















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