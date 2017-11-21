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Делегации стран-участников детского Евровидения посетили завод «Зедазени»
21.11.2017 16:48
Делегации стран участвующих в конкурсе детского Евровидения посетили завод «Зедазени». Гости осмотрели процесс производства и попробовали заводскую продукцию.
До начала грандиозного музыкального шоу, у членов делегаций стран – участниц запланировано еще несколько мероприятий.
Грузия в этом году впервые принимает конкурс детского Евровидения. Еврофестиваль состоится в Тбилисском олимпийском дворце 26 ноября, в котором примут участие представители 16-ти стран.
Накануне, в Национальной библиотеке прошло голосование очередности выступлений участников шоу.
Грузинский конкурсант Григол Кипшидзе выйдет на сцену под девятым номером.
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