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Завершился курс музыкальной терапии в пенитенциарном учреждении №5
21.11.2017 21:53
Министерство по исполнению наказаний и пробации провело в N5 пенитенциарном учреждении закрытие курса музыкальной терапии и презентацию альбома.
На мероприятии присутствовали певица Нино Катамадзе, художественный руководитель Национального симфонического оркестра Николоз Рачвели и директор оркестра Нино Нахуцришвили.
Проект музыкальной терапии осуществили «Инициатива для реабилитации уязвимых групп» и «Женский фонд Грузия».
Нино Катамадзе и Николоз рачвели исполнили несколько номеров, а осужденные представили несколько песен из музыкального альбома.
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