Во Франции задержан грузин, подозреваемый в убийстве соотечественника

21.11.2017 22:29 Во Франции задержан грузин, подозреваемый в убийстве соотечественника. Инцидент произошел в северной части страны, в городе Булон-сюр-Мер.



По данным местных СМИ, полиция задержала 46-летнего водителя грузина, который обвиняется в убийстве 30-летнего соотечественника.



По данным следствия, убийство произошло на территории порта.



Молодого человек, который был ранен ножом, нашли на улице. Другие сведения об инциденте неизвестны. Однако, как пишет часть СМИ, противостояние между двумя мужчинами произошло в ночное время.















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