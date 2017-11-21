ФК «Рустави» вернулся в Национальную футбольную лигу

21.11.2017 22:44 В Национальной лиге 2 прошли матчи 35-ого турнира: на стадионе в Рустави. ФК «Рустави» победил «Вит Джорджию» со счетом 2:0, набрал 83 очка и опередил конкурента, Мартвильский «Мерани» на 6 очков. Таким образом, команда Валерия Киласония, после двухлетней паузы, вернулась в Национальную лигу.



«Мерани» сыграли с «Самгурали» 0:0 – мартвильцы будут играть в проходном плей-ауте Национальной лиги, так же как и Болнисский «Сиони», который сегодня встретился с «Гурией» и проиграл со счетом 1:5.



«Зугдиди» в игре с «Цхинвали» получил лишь очко (1:1) и, чтобы остаться в нижней лиге, команде придется играть в плей-ауте с командой лиги 3. У зугдидцев 25 очков и они на одно очко опережают «Чиатура», которая проиграла «Гагре» 1:4.



Кандидатами на выбывание являются и «Цхинвали» и «Гурия» — у обеих команд 37 очков и в конце, в 36-ом турнире станет известно, кто из них будет играть в плей-ауте.















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