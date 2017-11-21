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Французский фрегат Guepratte и береговая охрана Грузии проведут совместные учения
21.11.2017 23:54
Французский многофункциональный фрегат "Гепрат" (F714 Guepratte класса La Fayette) в рамках двустороннего сотрудничества с Грузией в сфере обороны посетит 22-25 ноября порт Батуми.
Как сообщает во вторник посольство Франции в Тбилиси, в рамках визита состоится встреча командования корабля управляемого ракетного оружия (УРО), имеющего малую радиолокационную заметность, с представителями местных властей и руководства департамента Береговой охраны МВД Грузии.
В сообщении говорится, что французские моряки и сотрудники департамента Береговой охраны Грузии проведут совместные учения.
Это уже не первый заход французского боевого корабля в Черное море. Последний раз он побывал там в марте текущего года. В ходе пребывания французский фрегат посетил румынский порт Констанца, а также принял участие в совместных с румынскими кораблями учениях. В марте 2015 года он посещал Одессу.
После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток. При этом общий тоннаж военных судов нечерноморских государств не должен превышать 30 тыс. тонн.
В начале ноября порт Батуми посетили четыре корабля НАТО, включая румынский фрегат Regele Ferdinand.
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