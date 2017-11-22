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В кафедральном соборе пресвятой Троицы завтра пройдет 51- всеобщее крещение
22.11.2017 23:46
В кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси завтра пройдет 51-е всеобщее крещение. Как сообщают в патриархии, крестниками Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II станут еще до 670 детей. На сегодняшний день Католикосом-Патриархом всея Грузии, крещено 33 236 детей.
Крещение в кафедральном соборе Троицы начнется во второй половине дня. В подарок детям будут переданы крестильные крестики и свидетельство о крещении. По завершении крещения, около 20:00, в собор придет Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Он обратится к собравшимся в храме с проповедью и благословит своих крестников.
Первое всеобщее крещение младенцев в соборе Пресвятой Троицы состоялось 19 января 2008 года.
Эта инициатива патриарха ставит целью улучшить демографическую ситуацию в Грузии. Крестники патриарха являются третьими и последующими детьми обвенчанных пар.
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