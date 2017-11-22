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Грузинская православная церковь завтра отметит день колесования святого великомученика Георгия


22.11.2017   23:47
Грузинская православная церковь завтра отметит день колесования святого великомученика Георгия (Гиоргоба). В церквях будут совершены торжественные богослужения.

Как сообщают в партиархии, Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, Митрополит Пицундский и Сухумо-Абхазский, Святейший и Блаженнейший Илия II в 10:00 начнет службу в Кашветской церкви.

Святой Георгий Победоносец считается покровителем грузинского народа и почитается в Грузии особенно. Святого Георгия в 303 году обезглавили по приказу римского императора Диоклетиана. Георгий был одним из старших военачальников и любимцев римского императора Диоклетиана, отличающегося фанатичной приверженностью к римским богам. Поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество, Диоклетиан вошел в историю, как один из самых жестоких гонителей христиан. Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, святой Георгий воспламенился состраданием к ним. Раздав свое имущество бедным и, отпустив на волю своих рабов, Георгий явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. После безрезультатных уговоров отречься от Христа, Диоклетиан приказал подвергнуть святого различным мучениям. Георгий все терпеливо переносил. В конце концов император повелел казнить его.

В Грузии День Святого Георгия отмечается дважды – 23 ноября (колесование святого великомученика Георгия) и 6 мая (усекновение главы св. Георгия).






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