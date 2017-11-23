С 2018 года абитуриенты будут сдавать экзамены по выбранным предметам на грузинском языке

23.11.2017 13:34 На Единых национальных экзаменах абитуриенты будут сдавать экзамены по выбранным предметам на грузинском языке. Исключение допускается только для тех, кто получает образование на оккупированных территориях Грузии. Об этом сказано в приказе нового министра образования и науки Михаила Чхенкели, опубликованном в "Законодательном вестнике".



Изменения входят в приказ №19/н от 18 февраля 2011 года министра образования и науки Грузии "О положении проведения Единых национальных экзаменов, и утверждении порядка распределения государственного учебного гранта".



В приказе Михаила Чхенкели сказано, что абитуриент, получивший общее образование на оккупированной территории, имеет право сдавать экзамены по математике, истории, географии, физике, химии, биологии, живописи и прикладному искусству, и гражданскому образованию на русском языке.



"Национальный центр оценки и экзаменов также распространяет информацию о запланированных изменениях к 2018 году. В заявлении, распространенном на веб-странице центра указано, что экзамены по выбранным предметам с 2018 года на Единых национальных экзаменах будут проводиться только на грузинском языке, и это правило не коснется только абитуриентов, получивших образование на оккупированной территории Грузии. По информации Национального центра оценки и экзаменов, изменение не коснется экзаменов по общим способностям. Экзамен будет проводиться на грузинском, азербайджанском, абхазском, осетинском, и русском языках"- говорится в приказе.

















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