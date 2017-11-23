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Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей 2017 года


23.11.2017   13:54
Журнал Forbes составил мировой рейтинг моделей, которые оказались наиболее успешными за прошедший год.

Возглавляет перечень 22-летняя Кендалл Дженнер. Американка успела заработать двадцать два миллиона долларов.

На второй строке престижного списка оказалась 37-летняя бразильская модель Жизель Бюндхен, которая лидировала в аналогичных рейтингах Forbes в течение полутора десятков лет. В этом году ей удалось приумножить свои капиталы в общей сложности на семнадцать с половиной миллионов долларов.

Замкнула тройку 31-летняя Крисси Тейген. Заработки американской модели составили более тринадцати миллионов.

Стоит отметить, что восьмую строку заняла китаянка Лю Вэнь. Сумевшая заработать шесть с половиной миллионов, она стала единственной представительницей стран Азии в десятке лучших моделей планеты.

Напомним, не так давно Forbes представил рейтинг певиц. По итогам года самой финансово успешной оказалась Бейонсе - артистка заработала более ста миллионов долларов.






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