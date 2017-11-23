Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей 2017 года

23.11.2017 13:54 Журнал Forbes составил мировой рейтинг моделей, которые оказались наиболее успешными за прошедший год.



Возглавляет перечень 22-летняя Кендалл Дженнер. Американка успела заработать двадцать два миллиона долларов.



На второй строке престижного списка оказалась 37-летняя бразильская модель Жизель Бюндхен, которая лидировала в аналогичных рейтингах Forbes в течение полутора десятков лет. В этом году ей удалось приумножить свои капиталы в общей сложности на семнадцать с половиной миллионов долларов.



Замкнула тройку 31-летняя Крисси Тейген. Заработки американской модели составили более тринадцати миллионов.



Стоит отметить, что восьмую строку заняла китаянка Лю Вэнь. Сумевшая заработать шесть с половиной миллионов, она стала единственной представительницей стран Азии в десятке лучших моделей планеты.



Напомним, не так давно Forbes представил рейтинг певиц. По итогам года самой финансово успешной оказалась Бейонсе - артистка заработала более ста миллионов долларов.















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