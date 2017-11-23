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Борец Шмаги Болквадзе завоевал титул чемпиона мира на турнире в Польше
23.11.2017 14:10
рузинский борец Шмаги Болквадзе завоевал титул чемпиона мира на проходящем в польском Быдгоще мировом первенстве среди борцов до 23 лет в греко-римском стиле.
Второй день турнира стал для грузинской команды удачнее стартового. 3 из 4 борцов грузинской сборной вышли в финал. Бронзовый медалист ЧЕ и Олимпиады Шмаги Болквадзе (66) завоевал золото чемпионата мира, Лаша Гобадзе (80) и Звиад Патаридзе (130) стали серебрянными медалистами турнира.
В общей сложности, грузинская команда завоевала в Польше 4 медали: 2 золотые и 2 серебрянные.
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