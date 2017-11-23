Мустафе Эмре Чабуку продлили доэкстрадиционный срок заключения на три месяца

23.11.2017 14:29 Городской суд Тбилиси не удовлетворил ходатайство адвокатов педагога колледжа Демиреля, Мустафы Эмре Чабука, и оставил его в доэкстрадиционном заключении.



У Мустафы Эмре Чабука сегодня истекал срок заключения, однако прокуратура потребовала продление срока доэкстрадиционного заключения на три месяца, что судья Николай Маргвелашвили предусмотрел.



По заявлению прокурора, существует опасность, что Мустафа Эмре Чабук скроется от следствия, и помешает процедурам экстрадиции. Обвиняемый, и сторона защиты не согласились с этим. Адвокаты поставили ходатайство о залоге в 10 000 лари, но, как уже было сказано, судья не удовлетворил ходатайство.



Адвокаты обжалуют в Апелляционном суде сегодняшнее решение Городского суда Тбилиси, а также решение, принятое два дня назад Министерством по делам беженцев в связи с делом Чабука.



Эмре Чабук требовал упразднения акта Министерства по делам беженцев в связи с отказом ему в статусе беженца.



Напомним, что 24 мая Мустафа Эмре Чабук был задержан в Грузии по требованию турецкой власти. Турция обвиняет его в членстве террористической организации.

















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