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Сборная Грузии по футболу приблизилась к TOP100
23.11.2017 17:48
Международная федерация футбола – ФИФА, обнародовала обновленный рейтинг. Сборная Грузии, которая в ноябре победила команду Кипра со счетом 1:0 и сыграла вничью с Беларусью 2:2, продвинулась на три позиции в мировом рейтинге лучших сборных мира. Сейчас сборная Грузии по футболу занимает 104 – е место в рейтинге.
Что же касается «тор – 10», то он выглядит следующим образом:
1(1) Германия – 1602
2(2) Бразилия – 1483
3(3) Португалия – 1358
4(4) Аргентина – 1348
5(5) Бельгия – 1325
6(8) Испания – 1231
7(6) Польша – 1209
8(11) Швейцария – 1190
9(7) Франция – 1183
10(9) Чили – 1162
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