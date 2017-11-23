Сборная Грузии по футболу приблизилась к TOP100

23.11.2017 17:48 Международная федерация футбола – ФИФА, обнародовала обновленный рейтинг. Сборная Грузии, которая в ноябре победила команду Кипра со счетом 1:0 и сыграла вничью с Беларусью 2:2, продвинулась на три позиции в мировом рейтинге лучших сборных мира. Сейчас сборная Грузии по футболу занимает 104 – е место в рейтинге.



Что же касается «тор – 10», то он выглядит следующим образом:



1(1) Германия – 1602

2(2) Бразилия – 1483

3(3) Португалия – 1358

4(4) Аргентина – 1348

5(5) Бельгия – 1325

6(8) Испания – 1231

7(6) Польша – 1209

8(11) Швейцария – 1190

9(7) Франция – 1183

10(9) Чили – 1162















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

