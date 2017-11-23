Грузия продолжает подготовку к детскому Евровидению

23.11.2017 17:50 Генеральный директор Общественного Вещателя ознакомился с подготовкой к Евровидению в олимпийском дворце.



С деталями европейского конкурса песни генерального директора ознакомили исполнительный продюсер Евровидения Серги Гварджаладзе и директор блока медиа и коммуникаций Тинатин Бердзенишвили.



Васил Маглаперидзе встретился с исполнительным руководителем Евровидения Юн Улой Санном.



Сегодня в олимпийском дворце состоялась репетиция конкурсантов детского Евровидения. Вместе тем, после репетиции они встретились с представителями СМИ и ответили на вопросы журналистов.



Участие в сегодняшней пресс-конференции принял и грузинский конкурсант Григол Кипшидзе. Он выступит на Евровидении под девятым номером.

Детское Евровидение откроет представительница Кипра Николь Николау.



Последний участник, который выйдет на сцену Евровидения – представительница Италии Мария Исиде Фиоре.



Юбилейный, 15-ый по счету конкурс детского Евровидения пройдет 26 ноября в Тбилисском олимпийском дворце и участие в нем примут представители 16 стран.















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