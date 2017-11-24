До тридцати граждан Грузии не впустили в Израиль - СМИ

24.11.2017 12:00 До тридцати граждан Грузии не были допущены ко въезду в Израиль и возвращены в Тбилиси, сообщает телекомпания «Рустави 2».



Сразу после прибытия в аэропорт Тель-Авива и проверки документов, израильские пограничники отказали гражданам Грузии в допуске на территорию государства.



В числе граждан, возвращенных в Тбилисский аэропорт, оказался бывший депутат сакребуло Телави Кахабер Энукишвили и его супруга.



Многие из тех, кому было отказано во въезде в Израиль, утверждают, что решение об их возвращении было принято израильской стороной без каких-либо объяснений. Граждане обвиняют посольство Грузии в Израиле в бездействии.



«Мы ехали в Израиль на пять дней, но на документы никто не обращал никакого внимания», — заявил Энукишвили журналистам. По его мнению, граждане получили отказ во въезде только из-за того, что они являются обладателями грузинских паспортов



Между Грузией и Израилем действует безвизовый режим. Для поездки в Израиль гражданам Грузии необходимо иметь при себе заграничный биометрический паспорт, обратный билет, справку о забронированной гостинице или адрес родственников, где они собираются жить, а также оформленную страховку и деньги на проживание.



Это не первый случай депортации граждан Грузии из Израиля – с начала года, сразу после прилета и проверки документов, из Тель-Авива в Тбилиси были возвращены несколько сотен граждан Грузии. Так, по состоянию на 1 июля 2017 года, на израильской границе во въезде отказали примерно 1500 гражданам Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

