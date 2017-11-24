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До тридцати граждан Грузии не впустили в Израиль - СМИ


24.11.2017   12:00
До тридцати граждан Грузии не были допущены ко въезду в Израиль и возвращены в Тбилиси, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Сразу после прибытия в аэропорт Тель-Авива и проверки документов, израильские пограничники отказали гражданам Грузии в допуске на территорию государства.

В числе граждан, возвращенных в Тбилисский аэропорт, оказался бывший депутат сакребуло Телави Кахабер Энукишвили и его супруга.

Многие из тех, кому было отказано во въезде в Израиль, утверждают, что решение об их возвращении было принято израильской стороной без каких-либо объяснений. Граждане обвиняют посольство Грузии в Израиле в бездействии.

«Мы ехали в Израиль на пять дней, но на документы никто не обращал никакого внимания», — заявил Энукишвили журналистам. По его мнению, граждане получили отказ во въезде только из-за того, что они являются обладателями грузинских паспортов

Между Грузией и Израилем действует безвизовый режим. Для поездки в Израиль гражданам Грузии необходимо иметь при себе заграничный биометрический паспорт, обратный билет, справку о забронированной гостинице или адрес родственников, где они собираются жить, а также оформленную страховку и деньги на проживание.

Это не первый случай депортации граждан Грузии из Израиля – с начала года, сразу после прилета и проверки документов, из Тель-Авива в Тбилиси были возвращены несколько сотен граждан Грузии. Так, по состоянию на 1 июля 2017 года, на израильской границе во въезде отказали примерно 1500 гражданам Грузии.






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