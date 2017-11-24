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Патриарх не поедет в Москву для участия в праздничных мероприятиях, запланированных 4 декабря


24.11.2017   17:29
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II не поедет в Москву для участия в праздничных мероприятиях, запланированных 4 декабря.

Как сообщает секретарь патриарха, протоиерей Микаэл Ботковели, на данном мероприятии будет представлена делегация Грузинской православной церкви. В частности, в Москву направятся три архиерея, их возглавит хорепископ патриарха, митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский Теодор (Чуадзе).

По его же словам, в составе делегации будут председатель отдела иностранных дел патриархии, митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим и епископ Никорцминдский Вахтанг. Архиереи отправятся в Москву 1 декабря и примут участие в праздничных мероприятиях, запланированных 4 декабря и посвященных 100-летию восстановления патриаршества в Русской церкви.

«Мы уже отправили письмо о том, что патриарх не сможет поехать в Москву, и отправляет делегацию. Повестка дня программы на данный момент нам неизвестна, но во время встречи с патриархом России будет поднят и обсуждаться вопрос о двусторонней комиссии», - сказал секретарь патриарха.

4 декабря Русская православная церковь отмечает 100-летие восстановления патриархата. Принять участие в праздничных мероприятиях в Москве Католикоса-Патриарха всея Грузии Святейшего и Блаженнейшего Илию II пригласил российский патриарх.






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