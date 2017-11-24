Голосование на детском Евровидении начнется сегодня с 21:00

24.11.2017 18:32 Голосование на конкурсе песни детском Евровидении начнется сегодня с 21:00.



Впервые в истории конкурса, зрители путем онлайн-голосования могут поддержать конкурсанта своей страны. Из представителей 16 стран зрители могут выбрать максимум 5 фаворитов.



Процедура онлайн-голосования прекратится 26 ноября, до начала грандиозного шоу, и возобновится на 15 минут после выступления на сцене всех 16 конкурсантов. Онлайн голоса будут отображаться на доске результатов конкурсанта в виде баллов.



Победивший конкурсант будет выявлен по оценке международного жюри и результатам онлайн-голосования.



Напомним, что нынешний конкурс детского Евровидения проводится в Тбилиси (Грузия).















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