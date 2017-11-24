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Голосование на детском Евровидении начнется сегодня с 21:00
24.11.2017 18:32
Голосование на конкурсе песни детском Евровидении начнется сегодня с 21:00.
Впервые в истории конкурса, зрители путем онлайн-голосования могут поддержать конкурсанта своей страны. Из представителей 16 стран зрители могут выбрать максимум 5 фаворитов.
Процедура онлайн-голосования прекратится 26 ноября, до начала грандиозного шоу, и возобновится на 15 минут после выступления на сцене всех 16 конкурсантов. Онлайн голоса будут отображаться на доске результатов конкурсанта в виде баллов.
Победивший конкурсант будет выявлен по оценке международного жюри и результатам онлайн-голосования.
Напомним, что нынешний конкурс детского Евровидения проводится в Тбилиси (Грузия).
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