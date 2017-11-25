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В Израиле обнаружена грузинская церковь VI века


25.11.2017   11:20
Археологи обнаружили руины грузинской церкви или целого монастыря при раскопках на средиземноморском побережье Израиля и считают, что находке порядка полутора тысяч лет, сообщило Управление древностей страны.

Уникальность находки в том, что, судя по найденным надписям на греческом языке, эта церковь была построена грузинскими христианами – на что указывает используемая в надписи особая система летоисчисления, которую использовали в древней Грузии.

В одной из надписей упоминается епископ Прокопий, основатель церкви. Кроме того, написана дата: "Третья индикция 292 года". Что, по мнению ученых, указывает, в соответствии с древнегрузинским летоисчислением, на дату постройки – 539 год.

"Согласно историческим источникам, в Ашдод-Яме последние годы жизни провел знаменитый грузинский князь и епископ Петр Ивер. Сейчас, похоже, мы нашли реальное свидетельство того влияния, которое он оказал на этот византийский город", — пишет Управление древностей Израиля.

Ивер, живший в V веке, основал первый грузинский монастырь в Вифлееме. Археологи также считают символичным, что остатки церкви или монастыря обнаружились рядом с городом Ашдодом, где, по их словам, сегодня живет крупнейшая в мире община евреев-выходцев из современной Грузии.

Источник: geomigrant.com





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