Патриарх выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Батуми

25.11.2017 13:28 Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II от имени Грузинской Православной Церкви и от своего имени лично выражает большую скорбь и сожаление в связи с трагедией, произошедшей в батумской гостинице «Леогранд».



«От имени Грузинской Церкви и от своего имени лично выражаю большую скорбь и сожаление в связи с трагедией, произошедшей накануне в Батуми, в гостинице «Леогранд» и соболезную семьям и близким погибших. При этом прошу Господа успокоить нашу страну и хранить ее от испытаний», - говорится в письме-соболезновании грузинского патриарха.















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