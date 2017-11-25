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Патриарх выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Батуми
25.11.2017 13:28
Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II от имени Грузинской Православной Церкви и от своего имени лично выражает большую скорбь и сожаление в связи с трагедией, произошедшей в батумской гостинице «Леогранд».
«От имени Грузинской Церкви и от своего имени лично выражаю большую скорбь и сожаление в связи с трагедией, произошедшей накануне в Батуми, в гостинице «Леогранд» и соболезную семьям и близким погибших. При этом прошу Господа успокоить нашу страну и хранить ее от испытаний», - говорится в письме-соболезновании грузинского патриарха.
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