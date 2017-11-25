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Восемь пострадавших при пожаре все еще остаются в больнице
25.11.2017 13:34
Восемь человек, пострадавших в результате пожара, возникшего накануне в гостинице «Леогранд» в Батуми, все еще остаются в больнице.
Как сообщают в Минздраве Аджарии, в результате пожара госпитализация понадобилась 21 человеку, из них 13 уже выписаны.
По информации ведомства, состояние здоровья находящихся в больнице всех восьмерых пациентов стабильное и не тяжелое.
6 пациентов помещены в Батумский международный госпиталь, и еще 2 – в Медцентр.
Из пострадавших, которые остаются в больнице, три гражданина Грузии, среди них один – пожарный-спасатель, четыре гражданина Турции и один гражданин Израиля.
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